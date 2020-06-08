Путин подписал закон о поддержке бизнеса и россиян в период пандемии

Президент России Владимир Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан страны в период пандемии коронавируса. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно данному закону, в законодательство вносятся изменения «в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции».

Отмечается, что одна из норм этого закона предполагает увеличение минимального размера пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет с 3 375 руб. до 6 752 руб.

По последним данным, в России выявлено 476 658 случаев коронавируса, вылечились 230 688 пациентов, скончались 5971 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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