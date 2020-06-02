Законопроект о закреплении удаленной работы в ТК РФ внесен в Госдуму
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Московская городская дума внесла в Государственную думу законопроект о закреплении возможности дистанционной работы в Трудовом кодексе России, документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
Законопроект предусматривает внесение в ТК РФ возможность полного или частичного перехода работника на удаленную занятость в качестве одного из дополнительных условий, говорится в пояснительной записке.
Кроме того, законопроект предусматривает указание условий выполнения сотрудником своих профессиональных обязанностей удаленно в приложении или дополнительном соглашении к трудовому договору.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Узаконить удаленку: чем власти поддержат рынок труда
— Путин призвал использовать опыт дистанционной работы после коронавируса