Законопроект о закреплении удаленной работы в ТК РФ внесен в Госдуму

Московская городская дума внесла в Государственную думу законопроект о закреплении возможности дистанционной работы в Трудовом кодексе России, документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Законопроект предусматривает внесение в ТК РФ возможность полного или частичного перехода работника на удаленную занятость в качестве одного из дополнительных условий, говорится в пояснительной записке.

Кроме того, законопроект предусматривает указание условий выполнения сотрудником своих профессиональных обязанностей удаленно в приложении или дополнительном соглашении к трудовому договору.

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