Украина объявила о предстоящем возобновлении авиасообщения

На Украине с 15 июня возобновится международное и внутреннее авиасообщение. Об этом сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий, передает РИА «Новости».

По его словам, внутреннее авиасообщение может начать работать значительно раньше, сейчас для этого принимаются меры.

Также Криклий назвал самые популярные для страны направления — Турция, Греция, Кипр, Хорватия, Грузия.

По его словам, точные направления будут озвучены на текущей неделе (1-7 июня).

При этом пока не будут возобновлены полеты в Италию и Испанию в связи с эпидемиологической ситуацией.

«Мы открываем направления на двух условиях. Первое, если страны открываются в отношении к нам. Второе - эпидемиологическая ситуация», — пояснил министр.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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