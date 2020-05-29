В Белоруссии заявили об отсутствии долга за российский газ
Белоруссия не имеет долгов за импортируемый из России природный газ, пишет министерство энергетики республики.
«Министерство энергетики информирует, что Республика Беларусь не имеет задолженности за импортируемый природный газ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что между странами есть разногласия о цене газа, учитывая «его калорийность».
Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что долг Белоруссии перед Россией составляет $165,6 млн. Как сказал Миллер, Россия готова начать переговоры о поставках газа в 2021 году, если Белоруссия выплатит долг.
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