Путин: число безработных в РФ достигло 1,9 млн

Президент России Владимир Путин уведомил, что число безработных в стране достигло 1,9 млн человек. Об этом он сказал на совещании по ситуации на рынке труда. Трансляцию ведет телеканал «Россия-24».

Он сообщил со ссылкой на последние данные, что количество официально зарегистрированных безработных в России увеличивается.

«Здесь нет ничего для нас неожиданного, и сейчас это количество порядка 1 миллиона 900 тысяч человек», — сказал Путин.

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