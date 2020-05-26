Названы условия допуска туристов на курорты Краснодарского края

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, как власти организуют допуск туристов для отдыха на курортах Краснодарского края. Об этом сообщается на сайте ассоциации.

Так как в регионе до 6 июня действует карантин, то все прибывающие лица должны отправиться на самоизоляцию в обсерватор.

Однако тех, кто приезжает на отдых в санаторий, это не касается. Эта группа туристов должна пройти проверку документов и сразу направиться в указанное учреждение. При этом обязательно наличие справки об отсутствии коронавируса, а также об отсутствии контакта с инфицированными. При отсутствии данных документов туристов помещают в обсерватор.

Все приезжающие в регион в аэропорту или на вокзале проходят визуальный осмотр на выявление признаков ОРВИ. Приезжающие на личном автотранспорте проходят все проверки в санатории.

Уточняется, что с 1 июня в Краснодарском крае возобновляют работу санатории с медицинскими лицензиями, а во второй половине июня при благоприятной эпидемиологической обстановке в регионе могут открыться пансионаты и отели.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.