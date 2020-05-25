Кабмин не поддержал идею ГД о снижении возраста для получения надбавки к пенсии

Правительство России не поддержало идею о снижении до 75 лет возраста для начисления надбавки к пенсии, передает РИА «Новости».

«Правительством Российской Федерации проект федерального закона не поддерживается», — говорится в ответе кабмина.

В соответствии с отзывом правительства, предложенный законопроект повлечет дополнительные расходы, которые не предусмотрены в бюджетных планах на ближайшие несколько лет.

В правительстве отметили, что снижение возраста надбавки к пенсии повлечет необходимость других изменений. Из-за положения о единообразии применения норм пенсионного законодательства придется устанавливать аналогичные условия для иных мер социальной поддержки.

В кабмине также сочли, что пояснительная записка к законопроекту не содержит достаточных обоснований необходимости предлагаемых изменений.

Ранее депутаты от ЛДПР предложили начислять надбавку к пенсии не с 80 лет, а с 75. Финансово-экономическое обоснование законопроекта показывает, что его реализация потребует в 2021 году 326 млрд рублей. Источником средств, как считают авторы проекта, может стать ФНБ.