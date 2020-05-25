Мурашко заявил, что Минздрав следит за выплатами медикам

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что минздрав контролирует сроки и порядок выплат медикам, борющимся с коронавирусом, пишет ТАСС.

Мурашко добавил, что ранее был создан ресурс по обращениям граждан, куда поступают жалобы на задержку выплат.

В соответствии с поручением президента России Владимира Путина, врачам в течение трех месяцев должны доплачивать по 80 тыс. руб., медсестрам — по 50 тыс. руб., а младшим медицинским работникам — по 25 тыс. руб. Премии распространяются и на врачей скорой помощи.

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