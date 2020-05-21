В Совфеде предложили уголовно наказывать за «серую» зарплату
Глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов предложил ввести уголовную ответственность за «серую» зарплату. Данную инициативу он направил в общенациональный план действий по восстановлению экономики, передает РИА «Новости».
Согласно предложению Артамонова, руководители компаний, которые выплачивают серую зарплату, должны привлекаться у уголовной отнесенности все зависимости от суммы выплат.
Уточняется, что в настоящее время это наказание распространяется только на те предприятия, где сотрудникам выплачивают «серую» зарплату в размере 100 тысяч рублей и выше.
Ранее президент России Владимир Путин поручил представить к 1 июню общенациональный план действий по восстановлению экономики.
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