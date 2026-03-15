В сенате США заявили о потере контроля над операцией в Иране

Президент США Дональд Трамп недооценил способность Ирана защищаться и потерял контроль над военной операцией. Об этом заявил сенатор от Демократической партии Крис Мерфи на своей странице в Х.

«Теперь совершенно ясно, что Трамп потерял контроль над этой войной. Он глубоко недооценил способность Ирана к ответным действиям. Регион охвачен огнем», — написал он.

Сенатор добавил, что наземное вторжение американских войск в Иран может стать «армагеддоном» и чревато большими потерями.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

Ранее Иран атаковал американские военные объекты в нескольких странах.