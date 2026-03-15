Израиль столкнулся с нехваткой запасов ракет-перехватчиков

Израиль испытывает критическую нехватку ракет-перехватчиков на фоне продолжающегося конфликта с Ираном. Об этом сообщает Semafor со ссылкой на американских чиновников.

Согласно материалу издания, Израиль вступил в нынешний конфликт с ограниченными запасами, которые еще не были восполнены после прошлогодних атак Ирана. По данным CNN, ситуацию усугубляет применение Ираном кассетных боеприпасов в ракетах, что может ускорить истощение израильских арсеналов.

По словам американского чиновника, США на протяжении нескольких месяцев знали о низкой пропускной способности израильской системы противоракетной обороны. При этом он подчеркнул, что у Соединенных Штатов нет аналогичного дефицита собственных перехватчиков, однако существуют более широкие опасения, что затяжной конфликт с Ираном может истощить запасы и поставить США в невыгодное положение.

Утром 28 февраля США вместе с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский президент в обращении к нации объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее глава МИД Ирана заявил о готовности к «великой уступке» до нападения США.