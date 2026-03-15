Израиль столкнулся с нехваткой запасов ракет-перехватчиков

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Semafor: у Израиля критически истощились запасы ракет-перехватчиков
Amir Cohen/Reuters

Израиль испытывает критическую нехватку ракет-перехватчиков на фоне продолжающегося конфликта с Ираном. Об этом сообщает Semafor со ссылкой на американских чиновников.

Согласно материалу издания, Израиль вступил в нынешний конфликт с ограниченными запасами, которые еще не были восполнены после прошлогодних атак Ирана. По данным CNN, ситуацию усугубляет применение Ираном кассетных боеприпасов в ракетах, что может ускорить истощение израильских арсеналов.

По словам американского чиновника, США на протяжении нескольких месяцев знали о низкой пропускной способности израильской системы противоракетной обороны. При этом он подчеркнул, что у Соединенных Штатов нет аналогичного дефицита собственных перехватчиков, однако существуют более широкие опасения, что затяжной конфликт с Ираном может истощить запасы и поставить США в невыгодное положение.

Утром 28 февраля США вместе с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский президент в обращении к нации объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее глава МИД Ирана заявил о готовности к «великой уступке» до нападения США.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!