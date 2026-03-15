В Москве 15 марта ожидается облачная погода

Небольшая облачность и до +12°С ожидаются в Москве в воскресенье

Небольшая облачность, без осадков и до +12°С ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит от плюс +10°С до плюс +12°С. В ночь на понедельник она может опуститься до -3°С. Ветер южный и юго-восточный, 1-6 м/с. Атмосферное давление составит около 758 мм ртутного столба.

В Московской области температура воздуха будет колебаться от +8°С до +13°С. В ночь на понедельник также может резко похолодать — до -15°С.

В свою очередь ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщала, что в Москве апрельское тепло сохранится в выходные и на следующей неделе.

До этого синоптик агентства «Метеоновости» рассказала, что в эти выходные погода Москва побьет очередной температурный рекорд. Согласно прогнозу, климатическая норма будет превышена на 8 градусов, а центр антициклона сначала расположится над севером Казахстана, оставив Москву в периферии, но к концу следующей недели он уже распространит свое влияние на всю территорию до Балтики.

