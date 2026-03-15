В Белом доме заявили, что США потопили более 65 иранских кораблей

США с начала операции «Эпическая ярость» потопили более 65 иранских военных кораблей. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в интервью Fox News.

«Мы потопили более 65 их военных кораблей, мы поразили более 6 тыс. целей по всей стране», — сказала она.

Ливитт также сообщила, что число ответных ракетных запусков Тегерана сократилось на 90%. При этом возможность использовать для атак беспилотники у Ирана снизилась на 95%.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Позже спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в эфире Fox News заявил, что во время первого раунда переговоров между США и Израилем представители Тегерана открыто сообщили, что имеют достаточно обогащенного урана для создания 11 ядерных бомб.

Ранее в Иране заявили, что сбили «противобункерную ракету» США.