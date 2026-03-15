Адвокат объяснила, как через суд обязать соседа не курить на балконе

Дым с чужого балкона может превращать квартиру в «курилку», особенно летом, когда окна открыты. Марина Артякова, адвокат Адвокатской палаты Московской области, член ПКА SED LEX, руководитель общественной приемной Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области в Подольске, член Ассоциации юристов России заявила в беседе с «Газетой.Ru», что попытаться через суд обязать соседа прекратить курение на балконе можно, но выигрыш зависит от доказательств и правильных шагов до суда.

По словам эксперта, прямого запрета на курение на балконе квартиры нет. В законе перечислены места, где курить нельзя, и личный балкон туда не попадает, исключения возможны для общежитий или общих балконов (15-ФЗ, ст. 12). При этом в подобных спорах суды часто смотрят шире. Так, в статье 9 того же закона говорится о праве граждан на среду жизнедеятельности без табачного дыма, а в Конституции закреплено право на благоприятную окружающую среду и охрану здоровья (ст. 42).

«Еще один аргумент для спора в суде дает статья 1065 ГК РФ, в которой говорится, что если действия создают опасность причинения вреда в будущем, это может стать основанием для иска о запрете такой деятельности», — прокомментировала адвокат.

Перед тем как идти в суд, она посоветовала показать, что вопрос пытались решить без конфликта. Для этого нужно сначала поговорить с соседом-курильщиком, объяснив, что дым мешает, особенно если дома дети, есть астматики или аллергики. Если сосед не реагирует, следующий шаг — заявление участковому. Курение на балконе само по себе обычно не тянет на административное нарушение, но участковый может провести профилактическую беседу. Главное не уйти с пустыми руками: в суде нужна копия заявления с отметкой о принятии заявления или талон-уведомление. Этот документ работает как подтверждение, что проблема не выдумана и ее зафиксировали официально, объяснила Артякова.

Дальше начинается то, без чего, по словам адвоката, дело развалится, — доказательства. Одних слов «в квартире пахнет» недостаточно; суду нужно показать, что дым попадает именно к вам и что это происходит регулярно. Подойдут видеозаписи, где видно, что сосед курит, и одновременно понятно, как дым тянет в сторону других людей. Важно, чтобы на записи была дата и время. Усиливают позицию и свидетели, например, другие соседи, которые сталкиваются с той же проблемой и готовы подтвердить, что ситуация повторяется.

Самым «тяжелым» аргументом адвокат назвала экспертизу воздуха. Ее делают в аккредитованной лаборатории. Специалисты замеряют продукты горения табака (никотин, угарный газ, взвешенные частицы) в те моменты, когда сосед курит, и оформляют акт. В документе может появиться превышение ПДК или вывод о том, что табачный запах ухудшает условия проживания. Однако есть минус: такая экспертиза платная и для многих недешевая. Если у кого-то из семьи на фоне дыма обостряются болезни, стоит собрать и медицинские справки, особенно по детям, аллергикам и людям с астмой, дополнила эксперт.

Иск, пояснила Артякова, подают в районный суд по месту жительства ответчика. В требованиях обычно просят обязать соседа устранить нарушение прав — прекратить курение на балконе либо принять меры, которые исключат попадание дыма. Например, обеспечить герметизацию, поставить более плотную дверь, использовать технические решения вроде фильтра, если это возможно. Дополнительно можно заявлять компенсацию морального вреда, сумму указывает истец, но суд нередко снижает ее. Плюс заявляются судебные расходы за госпошлину, экспертизу, услуги юриста.

Для убедительности по защите своих прав от соседей-курильщиков эксперт посоветовала апеллировать к позиции Верховного суда. Началось все с обычного конфликта. Мужчина курил на лоджии, дым попадал в квартиру рядом, где жила семья с маленьким ребенком. Мирно договориться не получилось. Отец ребенка пошел в суд, но местные инстанции его не поддержали. Поэтому дело дошло до Верховного суда, который постановил, что гражданин может курить у себя, но не так, чтобы табачный дым выходил за пределы его помещения и мешал соседям. У жильцов есть право на нормальную среду в квартире, без чужого дыма. Поэтому прежние решения отменили и отправили дело на новое рассмотрение, отдельно напомнив, что закон допускает компенсацию морального вреда в таких случаях.

«Формулировку «запретить курить навсегда» суды выносят редко. Практика по стране разная. При экспертизе и доказанной систематичности суды могут встать на сторону некурящих, а при отсутствии подтверждений — отказать, сославшись на право собственника пользоваться своим имуществом», — сказала собеседница издания.

Артякова также посоветовала не забывать о риске пожара. Непотушенный окурок, попавший на балкон, способен привести к возгоранию, и этот аргумент можно дополнительно поднимать в жалобах. Если же сосед готов разговаривать, иногда быстрее договориться о времени курения или о мерах по герметизации, чем тратить месяцы на суд, заключила адвокат.

