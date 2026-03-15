На Кубе во время протестов пострадало здание Компартии

На Кубе протестующие разгромили здание Компартии
В городе Морон на Кубе группа протестующих разгромила здание местного отделения Коммунистической партии. Об этом сообщает газета Invasor.

Это произошло после митинга, вызванного недовольством жителей ситуацией с доступом к продуктам питания и перебоями с электричеством.

Участники протестов на Кубе забросали камнями вход в здание местного отделения партии, вынесли из приемной мебель и подожгли ее на улице. Нападению также подверглись государственная аптека и продовольственный магазин. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как люди разбивают окна и выкрикивают лозунг «Свобода!».

Президент Кубы Мигель Диас-Канель в соцсети X назвал жалобы и требования протестующих законными, а их отчаяние из-за блэкаутов — понятным. Вместе с тем он предупредил, что власти не допустят насилия и вандализма, которые угрожают спокойствию граждан.

В феврале президент США Дональд Трамп принял решение о продлении еще на год действия указа, который позволяет американским властям производить задержания и досмотр судов, как американских, так и иностранных, направляющихся в сторону Кубы.

Ранее Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за угрозы национальной безопасности, исходящей от Кубы.

 
Государство затягивает пояса, экономика буксует, зумеры банкротятся. Главное про деньги за неделю
