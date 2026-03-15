Аэропорты Волгограда и Пензы ввели временные ограничения

Аэропорты Волгограда и Пензы ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
В аэропортах Волгограда и Пензы введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росавиации.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — скзазано в сообщении.

До этого сообщалось, что украинский беспилотник попал в многоквартирный дом в Советском районе Волгограда.

14 марта в Минобороны сообщили, что в период с 20:00 мск 13 марта до 07:00 мск 14 марта систему противовоздушной обороны ликвидировали 87 украинских беспилотников.

По информации оборонного ведомства, больше всего дронов было нейтрализовано над Краснодарским краем — 16. Восемь БПЛА российские военные уничтожили над территорией Республики Крым, еще семь беспилотников — над Брянской областью, шесть — над Белгородской и пять — над Ростовской.

Ранее на юге России отменили занятия в школах и детсадах из-за беспилотников.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!