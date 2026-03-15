ВС России уничтожили танк Leopard под Константиновкой

Dmytro Smolienko/Global Look Press

Ударами российских дронов уничтожен танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) Leopard, замаскированный в лесополосе под Константиновкой. Об этом рассказал РИА Новости боец с позывным Грешник.

Расчет разведывательного БПЛА подразделения обнаружил в лесу танк.

«Сразу прилетела задача «уничтожить». Соседние подразделения уже начинали «работу» (наносить удары - ред.) по нему», — рассказал военный.

По словам оператора, при подлете он увидел, что обнаруженный танк был уже поврежден несколькими ударами российских дронов камикадзе, а также пристреливалась артиллерия.

В феврале Вооруженные силы (ВС) России уничтожили РСЗО Vampire, с помощью которой украинские военные осуществляли обстрелы Белгородской области. По информации российских силовых структур, бойцы группировки войск «Север» обнаружили установку в Харьковской области и ликвидировали ее.

Позже операторы БПЛА «Герань» уничтожили огневую позицию реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в Харьковской области.

Ранее операторы Supercam S350 вскрыли место запуска дронов ВСУ в Херсонской области.

 
