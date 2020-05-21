«Ъ»: авиаперевозчики призывают отменить антивирусное заполнение салонов

Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к правительству с просьбой отменить рекомендации Роспотребнадзора о заполнении не более половины салона самолетов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

АЭВТ считает данную меру избыточной и уже направила соответствующее обращение министру транспорта Евгению Дитриху.

Рекомендации Роспотребнадзора могут стать обязательными для всех авиакомпаний в течение недели. Представители организации предупреждают, что если это произойдет, цены на билеты возрастут, а число рейсов упадет.

Перевозчики отмечают, что в настоящий момент в аэропортах уже действует ряд мер по сдерживанию COVID-19: пассажирам измеряют температуру, а в самолетах каждые три минуты обновляется воздух через установленные системы вентиляции. Кроме того, спрос на перелеты сейчас значительно снизился, в связи с чем и так есть возможность рассаживать пассажиров на безопасном расстоянии.

При этом в Роспотребнадзоре отметили, что только измерения температуры для предотвращения передачи инфекции мало.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, число перевозимых в воздушном судне пассажиров не должно превышать 50% от общего количества посадочных мест.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Москве задержано и отменено 25 авиарейсов

— Аэропорты Турции начнут проверять всех пассажиров на COVID-19 с 1 июня