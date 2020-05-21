Cтали известны сферы, в которых вырастет число вакансий «на удаленке»

Из-за ситуации с пандемией коронавируса в скором времени ожидается рост числа вакансий для дистанционной работы. Об этом сообщает RT cо ссылкой на экспертов ЭВНИИ труда.

Специалисты считают, что в перспективе можно ожидать роста доли дистанционной занятости в сфере торговли. Это связано с развитием электронных сервисов продаж, а также востребованностью доставки товаров. По их мнению, государственные, финансовые и страховые услуги, а также консультации для бизнеса в дальнейшем задействуют больше экспертов, которые будут работать в в удаленном формате. Еще специалисты предположили, что онлайн-услуги гражданам в сфере образования, культуры и досуга тоже потребуют большого числа вакансий в таком формате.

Кроме того, по их словам, ожидается рост числа компаний, которые занимаются технической поддержкой такого вида занятости.

«Эксперимент с переводом на удаленную работу в условиях пандемии открывает для многих людей, для целых секторов экономики новые возможности», — заявили эксперты.

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