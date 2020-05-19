Путин заявил о замедлении инфляции в России

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-совещания по реализации мер поддержки экономики заявил, что инфляция в стране замедляется.

«Насколько я вижу по документам, инфляция у нас немного замедляется и рубль стал укрепляться», — сказал глава государства.

Ранее появилась информация, что Банк России предотвратил рост курса доллара выше 110 рублей с помощью валютных вливаний в размере $6,6 млрд.

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