Red Wings приобретет до 60 самолетов SSJ100
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Российская авиакомпания Red Wings до 2024 года приобретет до 60 самолетов Sukhoi Superjet 100, передает РИА «Новости» со ссылкой на вице-премьера России Юрия Борисова.
До 2024 года Red Wings также планирует приобрести 16 самолетов МС-21.
Борисов добавил, что одновременно в компании будет отрабатываться новая эталонная модель организации сервиса и ремонта.
«Для того чтобы не было больше нареканий, что российские самолеты уступают западным», — заключил вице-премьер.
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