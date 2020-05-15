Банки получили более 240 тысяч обращений за кредитными каникулами

Российские банки получили 240,5 тысячи обращений о предоставлении кредитных каникул, сообщается в еженедельном финансовом обзоре Банка России «Финансовый пульс».

По данным Центробанка, удовлетворены были 64,2% процента рассмотренных заявок. При этом уровень одобрения заявок на кредитные каникулы по ипотеке близок к 80%, по потребительским кредитам составляет 60% и по автомобильным кредитам – около 20%.

Всего банки рассмотрели 1,4 млн заявок на реструктуризацию кредитов физических лиц, включая заявки на предоставление кредитных каникул, указано в отчете. Отмечается, что удовлетворены были 831,4 тысячи обращений.

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