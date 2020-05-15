Мантуров призывает не спешить с выводами об аппаратах ИВЛ после пожаров

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров призывает не делать поспешных выводов об аппаратах искусственной вентиляции легких после пожаров в больницах в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.

Все партии аппаратов ИВЛ, произведенных на Уральском приборостроительном заводе, были проверены, чтобы избежать возможных проблем, отметил глава Минпромторга.

13 мая Росздравнадзор приостановил использование партии аппаратов ИВЛ «Авента-М» производства Уральского приборостроительного завода. Эти аппараты использовались в московской больнице им. С. И. Спасокукоцкого и в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где 9 и 12 мая произошли пожары.

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