Способное достроить «Северный поток — 2» судно направилось в Калининград

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Трубоукладчик «Академик Черский», который способен достроить газопровод «Северный поток — 2», направился в Калининград. Об этом свидетельствуют данные портала Vesselfinder.

По последним данным, судно прибудет в российский город 3 мая.

«Академик Черский» в начале февраля покинул порт Находка и отправился в Сингапур. Затем судно неоднократно меняло курс: сначала на Шри-Ланку, потом — в сторону египетского Порт-Саида, а затем — на Находку.

Строительство российского газопровода «Северный поток — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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