Способное достроить «Северный поток — 2» судно направилось к Балтике

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Трубоукладчик «Академик Черский», который способен достроить газопровод «Северный поток — 2», направляется к Балтике. Об этом свидетельствуют данные портала Vesselfinder.

На сегодняшний день судно обходит Данию, а конечным пунктом указана Находка.

«Академик Черский» в начале февраля покинул порт Находки и отправился в Сингапур. Затем судно взяло курс на Шри-Ланку, а потом — в сторону египетского порта Порт-Саид.

Строительство российского газопровода «Северный поток — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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