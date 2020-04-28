Советник Трамп допустил, что к лету каждый пятый американец будет безработным
В США к июню 16-20% населения может потерять работу, сообщил советник американского президента Дональда Трампа Кевин Хассетт в эфире телеканала CNN.
«Думаю, что к июню мы будем наблюдать показатели в районе 16-20%», — сказал Хассетт.
Советник уточнил, что сейчас безработица находится на уровне 4,4%.
В США коронавирусом заразились больше миллиона, скончались 57 тысяч человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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