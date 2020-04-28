Минтруда допускает рост безработицы в пять-шесть раз к концу пандемии
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Министерство труда допускает увеличение числа безработных в пять-шесть раз по сравнению с нынешним показателем, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в эфире телеканала «Россия 24».
«Когда мы говорим о [росте до] 5-6 млн человек, о которых сейчас говорит ВШЭ, — это в принципе одно из сценарных событий... Мы понимаем, что при развитии событий один из сценариев соответствует именно такому уровню безработицы»», — сказал Котяков.
Министр добавил, что по нынешним оценкам в России 950 тысяч официально зарегистрированных безработных.
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