Названа стоимость принятых правительством мер поддержки экономики

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Стоимость принятых правительством мер поддержки экономики на фоне распространения коронавируса составила 2,1 трлн рублей. Об этом говорится на сайте кабмина.

Так, с 18 марта по 17 апреля для поддержки экономики и доходов граждан правительство выделило дополнительно 1,8 трлн рублей. Общая сумма помощи в рамках двух пакетов мер составляет 2,1 трлн рублей.

Меры включают в себя введение на полгода отсрочки по всем налогам для предприятий малого и среднего бизнеса, освобождение бизнеса от выплаты процентов по кредитам, также запущена программа по выдаче беспроцентных кредитов на выплату зарплаты предприятиям и будет выделена прямая безвозмездная финансовая помощь за апрель и май на зарплаты сотрудникам малых и средних компаний, пострадавшим от пандемии.

Отмечается, что увеличение пособия по безработице до 1 МРОТ (12 130 рублей) затронет более 3,2 млн человек.

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