Цена на нефть WTI упала ниже $14 впервые за 21 год

Цена майского фьючерса нефти WTI снизилась до $14 за баррель, обновив антирекорд за более чем 21 год, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.10 мск, стоимость фьючерсов нефти этой марки подешевела на 25,62% и составила $13,59 за баррель. Ранее подобные показатели были зафиксированы в 1999 году.

При этом цена на нефть марки Brent также снизилась, но на 3,85%, до $27 за баррель.

На прошлой неделе нефть WTI на Нью-Йоркской бирже обновила минимум за 18 лет ($18 за баррель).

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