Путин призвал постоянно отслеживать ситуацию в экономике
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Президент России Владимир Путин обратился к кабмину, бизнес-объединениям и региональным властям с просьбой постоянно отслеживать сложившуюся в связи с пандемией коронавируса ситуацию в экономике. Об этом он заявил во вступительном слове перед совещанием с членами правительства.
Лидер также призвал в соответствии с происходящими изменениями готовить новые меры.
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На данный момент в России зарегистрировано 24 490 случаев заражения, умерли 198 человек, 1 986 вылечились.
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