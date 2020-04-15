Путин призвал постоянно отслеживать ситуацию в экономике

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Президент России Владимир Путин обратился к кабмину, бизнес-объединениям и региональным властям с просьбой постоянно отслеживать сложившуюся в связи с пандемией коронавируса ситуацию в экономике. Об этом он заявил во вступительном слове перед совещанием с членами правительства.

Лидер также призвал в соответствии с происходящими изменениями готовить новые меры.

Новость дополняется.

На данный момент в России зарегистрировано 24 490 случаев заражения, умерли 198 человек, 1 986 вылечились.

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