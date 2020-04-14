В РЭУ имени Плеханова высказались о раздаче денег россиянам
Доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им Г.В. Плеханова Елена Бабкина заявила, что поддержка населения путем прямых выплат из бюджета страны возможна в рамках общей борьбы с кризисом на фоне пандемии коронавируса. Об этом пишет РИА «Новости».
По ее мнению, предложенные группой российских экономистов меры стоит осуществлять только в комплексе с другими решениями. Они должны обеспечить людей трудоустройством и устойчивым доходом на длительный временной промежуток.
Бабкина предложила выделить подобную помощь, в первую очередь, инвалидам и малообеспеченным слоям населения. Это позитивно скажется на экономике, потому что тогда будет сформирован платежеспособный спрос.
До этого экономисты предложили раздать деньги россиянам для борьбы с кризисом.