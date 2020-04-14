МВФ прогнозирует падение экономики России на 5,5%
close
Международный валютный фонд прогнозирует падение российской экономики на 5,5% в 2020 году на фоне коронавируса.
По расчетам фонда, экономическая деятельность в России серьезно замедлится.
Тем не менее ожидается, что в 2021 году ВВП поднимется на 3,5%.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Путин обозначил основные экономические проблемы на фоне пандемии
— Почти 70% россиян ощутили на себе последствия экономического кризиса
— Число безработных в России может вырасти более чем в три раза