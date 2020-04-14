МВФ прогнозирует падение экономики России на 5,5%

Международный валютный фонд прогнозирует падение российской экономики на 5,5% в 2020 году на фоне коронавируса.

По расчетам фонда, экономическая деятельность в России серьезно замедлится.

Тем не менее ожидается, что в 2021 году ВВП поднимется на 3,5%.

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