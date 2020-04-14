Страны ЕАЭС выступают против прекращения торговли на фоне пандемии
Меры по борьбе с пандемией коронавируса нового типа не должны привести к остановке международной торговли, прекращению инвестиций и разрыву наработанных связей, сказано в совместном заявлении лидеров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по итогам видеосаммита.
Страны ЕАЭС выступают за свободное передвижение товаров, в числе которых продукты питания, медицинское оборудование, лекарства и средства индивидуальной защиты, говорится в заявлении.
Кроме того, страны союза призывают другие государства поддерживать международное сотрудничество, прекратить торговые войны, односторонние санкции и вооруженные конфликты.
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