Российские компании оперативно снизят нефтедобычу

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Министр энергетики России Александр Новак заявил, что на этой неделе пройдет встреча с нефтяниками, где будут обсуждены квоты по снижению нефтедобычи, пишет ТАСС.

«Я не думаю, что это займет много времени», — добавил Новак.

Министр подчеркнул, что Россия быстро выполнит свою квоту, определенную подписанным 12 апреля соглашением ОПЕК+.

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