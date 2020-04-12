Российские компании оперативно снизят нефтедобычу
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Министр энергетики России Александр Новак заявил, что на этой неделе пройдет встреча с нефтяниками, где будут обсуждены квоты по снижению нефтедобычи, пишет ТАСС.
«Я не думаю, что это займет много времени», — добавил Новак.
Министр подчеркнул, что Россия быстро выполнит свою квоту, определенную подписанным 12 апреля соглашением ОПЕК+.
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