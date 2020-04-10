Правительство завершило сделку по выкупу акций Сбербанка

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Российское правительство завершило сделку по покупке 50% акций Сбербанка у Центробанка. Об этом говорится в совместном сообщении регулятора и Минфина.

«50% обыкновенных акций ПАО Сбербанк (11 293 474 000 акций) переданы Правительству Российской Федерации 10.04.2020», — говорится в сообщении.

Сумма сделки составила 2,139 трлн рублей.

Цена одной акции в договорах определена как средневзвешенная цена обыкновенных акций Сбербанка по итогам торгов на Московской бирже за 30-дневный период с 9 марта по 7 апреля 2020 г. и составила 189,44 рубля за акцию, говорится в сообщении.

Передача оставшейся у ЦБ 1 акции будет произведена не позднее 6 мая 2020 года.

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