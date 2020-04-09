В Минэнерго назвали условие присоединения России к сделке ОПЕК+

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Россия готова пойти на новую сделку ОПЕК+. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя Минэнерго.

Как отмечается, Россия согласна участвовать в ней в рамках своей доли.

При этом принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на близкий к Минэнерго источник сообщило, что Россия ждет присоединения к новому соглашению ОПЕК+ государств с общей добычей в 70 млн баррелей в сутки. К ним относятся Бразилия, Норвегия, Канада, США и другие государства.

В таком случае Россия может снизить разработку примерно на 1,6 млн баррелей в сутки, что равно примерно 14% от уровня первого квартала.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.