В Минэнерго назвали условие присоединения России к сделке ОПЕК+
Россия готова пойти на новую сделку ОПЕК+. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя Минэнерго.
Как отмечается, Россия согласна участвовать в ней в рамках своей доли.
При этом принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на близкий к Минэнерго источник сообщило, что Россия ждет присоединения к новому соглашению ОПЕК+ государств с общей добычей в 70 млн баррелей в сутки. К ним относятся Бразилия, Норвегия, Канада, США и другие государства.
В таком случае Россия может снизить разработку примерно на 1,6 млн баррелей в сутки, что равно примерно 14% от уровня первого квартала.
Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.