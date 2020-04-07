Bloomberg объяснил низкие траты России на смягчение последствий пандемии

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Российские власти выделяют немного средств на сглаживание последствий пандемии коронавируса, так как опасаются продолжения нефтяной войны, сообщает Bloomberg.

Как отмечает агентство, Россия потратила на антикризисные меры около 2% ВВП, в то время как другие страны расходуют на борьбу с пандемией огромные средства.

Хотя бюджет страны располагает ресурсами свыше $650 млрд, власти аккуратно расходуют средства на случай затяжного периода низких нефтяных цен, пишет Bloomberg.

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