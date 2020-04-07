Bloomberg узнал об ультиматуме Саудовской Аравии России
Россия и Саудовская Аравия не могут договориться об условиях сокращения добычи нефти для преодоления ценового кризиса. Об этом сообщает Bloomberg.
Как отмечается, стороны договорились о сокращении добычи на десять млн баррелей в сутки, но не могут достичь консенсуса в вопросе распределения этого объема между участниками сделки.
Саудовская Аравия настаивает на том, чтобы Россия уменьшила свою квоту больше остальных — на 1,5 млн баррелей в сутки.
При этом обе стороны желают присоединения к сделке США, но Вашингтон своей позиции пока не оглашает.
Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.
Новая встреча в рамках ОПЕК+ была запланирована на 6 апреля, но потом ее перенесли.