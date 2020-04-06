Цены на новостройки в России могут упасть на 30%

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В России крупнейшие застройщики смогут снизить цены на новостройки на 20-30%, если пандемия коронавируса окажет негативное влияние на отрасль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

В аналитическом комментарии рейтингового агентства сказано, что кризисный сценарий предполагает отмену карантина не ранее сентября 2020 год. Это может привести к значительному падению спроса – на 25% и более.

«Вероятно еще более заметное снижение цен строительными компаниями (на 20-30%) для поддержания максимально возможного в этих условиях уровня продаж», — отмечает НКР.

Кроме того, в случае негативного сценария, падение объемов рынка сохранится и во втором полугодии.

При умеренном сценарии, который предполагает окончание карантина до мая, полноценное восстановление спроса на недвижимость может начаться в третьем квартале. Падение спроса при этом прогнозируется на 10-15%.

«При реализации любого из сценариев крупные застройщики смогут справиться с негативными последствиями без критических потерь», — подчеркивают аналитики.

Существенные проблемы возникнут у средних и малых предприятий строительной отрасли, которые могут привести к банкротству, если сложная эпидемиологическая ситуация сохранится во втором полугодии 2020 года, считают в НКР.

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