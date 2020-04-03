Путин назвал комфортную цену на нефть

Президент России Владимир Путин назвал комфортную для РФ цену на нефть, передает «Интерфакс».

«Мы никогда не стремились к тому, чтобы цены были слишком высокими, и хотели избежать ситуации, когда цены были бы слишком низкими. Понятно почему: наш бюджет сверстан из расчета 42 доллара за баррель, и вокруг этой цифры мы вполне комфортно себя чувствуем», — сказал Путин.

Ранее Путин назвал нынешние цены на нефть серьезным вызовом для страны.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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