Путин назвал комфортную цену на нефть

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Президент России Владимир Путин во время виртуального саммита G20, 26 марта 2020 года Президент России Владимир Путин во время виртуального саммита G20, 26 марта 2020 года
Президент России Владимир Путин во время виртуального саммита G20, 26 марта 2020 года
Alexei Druzhinin/Kremlin/AP

Президент России Владимир Путин назвал комфортную для РФ цену на нефть, передает «Интерфакс».

«Мы никогда не стремились к тому, чтобы цены были слишком высокими, и хотели избежать ситуации, когда цены были бы слишком низкими. Понятно почему: наш бюджет сверстан из расчета 42 доллара за баррель, и вокруг этой цифры мы вполне комфортно себя чувствуем», — сказал Путин.

Ранее Путин назвал нынешние цены на нефть серьезным вызовом для страны.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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