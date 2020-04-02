Белоруссия рассчитывает получить 2 млн тонн российской нефти по $4 за баррель

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что страна ожидает получить за апрель от России порядка 2 млн тонн нефти стоимостью около $4 за баррель. Его цитирует БелТА.

По его словам, в четверг, 2 апреля, планируется окончание переговоров с российскими компаниями о поставках нефти на апрель.

«Мы рассчитываем получить 2 млн тонн <...> цена, по которой мы будем покупать нефть в апреле из Российской Федерации — около $4 за баррель», — добавил он.

Ранее Румас говорил, что Минск может заключить выгодное соглашение с Москвой по поставкам сырья на фоне снижения мировых цен на нефть.

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