ПСБ объявил о старте программы поддержки для малого и среднего бизнеса

ПСБ объявил в пятницу о запуске кредитных каникул на 3 месяца для предприятий малого и среднего бизнеса.

Речь идет о таких объектах, как кафе, рестораны, гостиницы, парикмахерские, салоны красоты, фитнес-клубы, туристические компании.

Для малого и среднего предпринимательства из других отраслей предполагается упрощенная процедура реструктуризации кредитной задолженности; решения будут приниматься в индивидуальном порядке.

В апреле станет доступна удаленная реструктуризация кредита для клиентов малого бизнеса по кредитным продуктам «Без бумаг» и «Кредит Онлайн».

Кроме того, ПСБ с 1 апреля по 31 мая отменяет комиссию за ведение расчетного счета для юрлиц и индивидуальных предпринимателей, а также отменяет фиксированные комиссии по эквайрингу при снижении оборотов.

«Мы понимаем в какой сложной ситуации оказались предприятия малого и среднего бизнеса и поэтому стараемся минимизировать их текущие расходы», — прокомментировал глава блока среднего и малого бизнеса ПСБ Константин Басманов.