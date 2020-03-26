Путин одобрил закон о праве кабмина ограничивать цены на лекарства при ЧС

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Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий право правительства ограничивать цены на лекарственные препараты при эпидемии и чрезвычайной ситуации. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новый закон дает кабинету министров право устанавливать максимальные розничные цены лекарственных препаратов и медицинских изделий, не включенных в список жизненно необходимых. Кроме того, правительство сможет регулировать предельные отпускные цены производителей и надбавки.

Право ограничивать цены на лекарства кабмин получает в условиях эпидемии, чрезвычайной ситуации и при необоснованном увеличении стоимости медицинских препаратов в нескольких регионах более чем на 30% за 30 дней. При этом «заморозка» цен не может продолжаться дольше 90 дней.

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