Евросоюз может организовать сбор средств на разработку вакцины от коронавируса

Европейский союз (ЕС) готов организовать международный сбор средств для финансирования работ по разработке вакцины от коронавируса нового типа, говорится в совместном заявлении глав Еврокомиссии и Евросовета Урсулы фон дер Ляйен и Шарля Мишеля по итогам саммита G20.

Кроме того, главы Еврокомиссии и Евросовета подчеркнули важность «быстрых, масштабных и скоординированных глобальных действий» для борьбы с пандемией.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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