В Думу внесен законопроект о моратории на банкротство в кризисных ситуациях

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Правительство России внесло в Государственную Думу законопроект о наделении кабмина полномочиями вводить мораторий на возбуждении дел о банкротстве в исключительных обстоятельствах, сообщает «Интерфакс».

Перечень таких обстоятельств будет определяться правительством, однако известно, что это станет возможно при резких скачках национальной валюты и природных катаклизмах. Сроки действия моратория не ограничиваются и могут продлеваться в зависимости от решения властей. Перечь групп предпринимателей, защищенных от банкротства, также будет определяться указом кабмина.

В случае введения такого рода мер суды не смогут рассматривать заявления и уведомления кредиторов по делам, внесенным до опубликования решения.

«Со дня начала действия моратория сведения, содержащиеся в таком уведомлении, утрачивают силу», — говорится в законопроекте.

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