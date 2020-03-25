Кудрин: роста экономики России в этом году не будет

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Роста экономики России в 2020 году по прогнозам не будет, напротив, вероятно падение ВВП, заявил на заседании Совета Федерации глава Счетной палаты России Алексей Кудрин. Об этом сообщает агентство «Прайм».

«Проблемы коронавируса, его распространения, остановка целого ряда производств, нарушение производственных цепочек приведет к тому, что мы в этом году, скорее всего, не будем иметь экономического роста», — сказал Кудрин.

По его словам, прогнозы относительно текущей ситуации в экономике еще уточняются, однако, наиболее вероятным сценарием является снижение российского ВВП.

«Я говорю даже мягко сейчас», — отметил Кудрин.

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