Налоговые льготы для бизнеса приняли в Приморье

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Поправки в законодательство Приморского края, устанавливающие налоговые льготы для бизнеса в связи с убытками из-за ситуации с коронавирусом нового типа, приняты законодательным собранием региона. Об этом сообщает «Интерфакс».

В частности, обеспечиваются пониженные налоговые ставки для отраслей, пострадавших от мер по предотвращению распространения коронавируса нового типа.

По словам председателя регионального правительства Константина Шестакова, самые серьезные потери несут транспортные компании, которые работают на международном направлении и экскурсионном обслуживании, а также гостиничный бизнес. Кроме того, наблюдается снижение прибыли ресторанов и кафе на 30-40%, заявил Шестаков.

«Принятие законопроекта позволит нам сохранить снизить налоговые отчисления для более чем трех тысяч хозяйствующих субъектов края и сохранить более 7, 5 тысяч рабочих мест», – подчеркнул Шестаков.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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