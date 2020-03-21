В Госдуме предложили снизить цены на АЗС
Депутат Государственной думы, член комитета по энергетике Михаил Шеремет предложил снизить цены на топливо на российских автозаправках в связи с ситуацией на нефтяном рынке. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что соотношение цены топлива на заправках и сырья, которое продается на биржах, — это разные истории.
«Но все-таки можно вникнуть в этот вопрос и сократить стоимость топлива для населения на автозаправках страны», — сказал Шеремет.
По мнению парламентария, снижение стоимости топлива может стать одним из элементов социальной поддержки россиян. Кроме того, это может привести к уменьшению цен на продукты благодаря снижению затрат на транспортную логистику.
Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.
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