Греф обратился с посланием к сотрудникам Сбербанка из-за коронавируса
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Глава Сбербанка Герман Греф из-за коронавируса обратился к сотрудникам Сбербанка, заверив их в своем оптимистичном настрое и прибыльности банка, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Греф рассказал, что банк просчитал три сценария развития ситуации, но даже в худшем останется надежным и прибыльным.
Также глава отметил важность дистанционных технологий, которых «не было еще пару лет назад».
Ранее Греф объявил, что самоизолируется после поездки в Европу.
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