США направят представителя в Эр-Рияд для обсуждения ситуации на рынке нефти

США хотят направить в Саудовскую Аравию представителя для обсуждения мер по стабилизации положения на рынке нефти. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, американская администрация намерена отправить его в Эр-Рияд для обсуждения ситуации на нефтяном рынке и ее стабилизации.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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